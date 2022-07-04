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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

04.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Çaykur Rizespor futbol spor toto 1.lig

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