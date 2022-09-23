ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezonda 4 kulvarda kupaya odaklandı

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu sezon mücadele edeceği Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Mersin ekibinin genel koordinatörü Ender Ünlü, başantrenör Emre Vatansever ve teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, kulübün Yenişehir ilçesindeki Fly Academy Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni sezon yapılanması hakkında bilgi veren lacivert-turunculu teknik ekibi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel koordinatör Ünlü, bu sezon Süper Lig'in yanı sıra FIBA Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edeceklerini söyledi. 4 kulvarda da başarıya odaklandıklarını anlatan Ünlü, "Geçen yıl 3 kupa hedefiyle yola çıkmıştık. Final oynadık, birini alabildik. Bu sene 4 organizasyonun finalini oynayıp, o kupaları Mersin'e hediye etmek istiyoruz." dedi.

Ünlü, yeni sezon için iddialı bir kadro kurduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Chelsea Gray, Jonquel Jones veya DeWanna Bonner dediğimiz zaman insanlarda pek karşılık bulamıyoruz. Futboldan örnek vererek 'kadın basketbolunun Ronaldo'su ve Messi'si bizde' dediğimiz zaman insanların bakışları değişiyor. İnsanların ilgilerini çekebilmek için bu şekilde anlatmaya çalışıyorum."

- Başantenör Vatansever: "Çalıştığım WNBA takımında bile buradaki imkanlar yok"

Başantrenör Vatansever, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüklerini belirtti.

Çok önemli imkanlara sahip olduklarına dikkati çeken Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım, geçen sene çok dolu salonlara oynadı. Bu iş, izleyicilerle güzel. Herkesin desteklemesini istiyoruz. ÇBK'da konseptin çok azı WNBA takımlarında var. Çalıştığım WNBA takımında bile buradaki imkanlar yok. Gerçekten çok özel bir yer burası. İnşallah bunun değerini ortaya çıkartırız."

Teknik koordinatör Kalaycıoğlu da yeni sezona hırslı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, hedeflerinin taraftarların da desteğiyle kupaları almak olduğunu kaydetti.