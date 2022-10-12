Açıklamada görüşlerine yer verilen January, hedefleri olan bir kulübün formasını giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sezon mücadele edecekleri 4 kulvarda da kupaları kazanmak istediklerini kaydetti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi January takıma katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz