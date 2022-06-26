ERZİNCAN (AA) - Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" etkinlikler kapsamında şarkıcı Cem Adrian sahne aldı.
Adrian, kent merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserde sevilen parçalarını seslendirdi.
Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.
Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, konser öncesi kalabalığa hitap ederek "Erzincanfest 2022"nin sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu geçtiğini söyledi.
Makas ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sanatçıya çiçek takdim etti.
Cem Adrian, "Erzincanfest 2022" etkinlikleri kapsamında konser verdi
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