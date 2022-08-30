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  4. Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya turunda! Kilt giyerek poz verdiler

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya turunda! Kilt giyerek poz verdiler

30.08.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı. Doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'yı gezen Yılmaz ve Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncular o pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Cem Yılmaz, aralarında Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla gittiği İskoçyanın keyfini çıkarıyor.

CEM YILMAZ VE URAZ KAYGILAROĞLU İSKOÇYA'NIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Ünlü oyuncular, doğal ve kültürel güzellikleriyle herkesi büyüleyen İskoçya'nın keyfini çıkarıyor.

Ünlü oyuncular, doğal ve kültürel güzellikleriyle herkesi büyüleyen İskoçya'nın keyfini çıkarıyor.

Kaygılaroğlu ve Yılmaz, İskoç erkeklerinin giysisi olan kilt giyerek çekildikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı.

Kaygılaroğlu ve Yılmaz, İskoç erkeklerinin giysisi olan kilt giyerek çekildikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı.

Ünlü oyuncuların İskoçya pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncuların İskoçya pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

İşte ünlü oyuncuların İskoçya turu kareleri...

İşte ünlü oyuncuların İskoçya turu kareleri...
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu İskoçya turu
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