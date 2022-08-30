Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya turunda! Kilt giyerek poz verdiler

Cem Yılmaz, aralarında Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla gittiği İskoçyanın keyfini çıkarıyor.
CEM YILMAZ VE URAZ KAYGILAROĞLU İSKOÇYA'NIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
Ünlü oyuncular, doğal ve kültürel güzellikleriyle herkesi büyüleyen İskoçya'nın keyfini çıkarıyor.
Kaygılaroğlu ve Yılmaz, İskoç erkeklerinin giysisi olan kilt giyerek çekildikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı.
Ünlü oyuncuların İskoçya pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
İşte ünlü oyuncuların İskoçya turu kareleri...
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