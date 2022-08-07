CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve İBB Başkanı İmamoğlu Ardahan'da temaslarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ardahan'da ziyaretlerde bulunarak yapımı tamamlanan otobüs terminalinin açılışını yaptı.

Torun ve İmamoğlu, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve partililer, belediye başkanı Faruk Demir'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Torun, burada yaptığı açıklamada, Ardahanlılara hizmet için söz verdiklerini, belediyenin de gece gündüz elinden gelen çalışmayı yaptığını söyledi.

İmamoğlu ile yaptığı ziyarete değinen Torun, "Başkanımın destekleri ve kararıyla burada bir otogar yapımı gerçekleştirdik. Yıllardır beklenen tarihi bir yatırım. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz." dedi.

Torun, İmamoğlu'nun birçok belediyeye katkı sağladığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Sadece İstanbul'un sorunlarını çözmüyor ve geleceğe hazırlamıyor. Aynı zamanda İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin doğdukları kentlere de her türlü katkıyı sağlıyor. Güzel şeyler olacak, ülkemiz bunu hak ediyor. İçinde bulunduğumuz süreç kaderimiz değil, bunu değiştireceğiz. Biz adaletli olacağız. Bütün zorluklara rağmen, biz asla ve asla insanımızı ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız. Ülkemizin neresinde bir sorun varsa çözümü için katkıda bulunacağız."

İmamoğlu da Ardahan'a gelmekten mutlu olduğunu belirterek "Size 16 milyon İstanbullunun selamını getirdim. Buraya uzun yıllar hizmet edecek otogarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte güzel hizmetler yapacak, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Kongre Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak Ardahan'da üretilen tescilli çiçek balının tanıtımı amacıyla düzenlenen "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" etkinliklerine katılan Torun ve İmamoğlu, daha sonra Ardahan-Kars-Göle bağlantılı çevre yolunda yapımı tamamlanan Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışını gerçekleştirdi.