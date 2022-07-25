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CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama:

25.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başkanların, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine 'beceriksizliklerini' örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz. Bu şehirlerde milleti 'Ak belediyecilikle' buluşturmak için gece gündüz çalışacağız"

İZMİR (AA) - CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, belediye başkanlarına, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine "beceriksizliklerini" örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceklerini, bu şehirlerde milleti "Ak belediyecilikle" buluşturmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ortak açıklamasını okuyan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin her geçen gün geriye gittiğini, belediyecilik adına bir tane somut projeyi kamuoyuna duyuramadıklarını, algı, mazeret ve yalanda birlik motivasyonuyla hareket ettiklerini savundu.

CHP'li büyükşehirlerin zor günde vatandaşın yanında olmadığını, olan biteni seyredip, bunu siyasi ve ekonomik fırsata çevirdiğini ileri süren Hızal, İzmir'de de üçüncü sınıf belediyecilik anlayışıyla gerçek ihtiyaç ve beklentilerden uzak, idari ve mali disiplinden yoksun, liyakat ve ehliyetten nasibini almamış, partizanlığın ve adam kayırmacılığın zirve yaptığı, şeffaflığın olmadığı bir yönetimle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Hızal, şunları kaydetti:

"AK Parti meclis gruplarının temel misyonu, bu noktada dikkatleri yerele çekmek, seçmen adına hesap sormak, vaatlerin takipçisi olmak, algı-manipülasyon oyunlarına karşı uyanık olmak, kamuoyunu uyarmak ve halkımızın menfaatine olan projelerin ivedilikle halkımıza ulaşmasıdır.

İzmir'den tüm halkımızın huzurunda Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlarına bir kez daha soruyoruz. Yönettiğiniz şehirlerde belediye meclislerine herhangi bir proje getirdiniz de AK Parti Meclis Grupları olarak 'hayır' mı dedik? Ya da merkezi idareden gelen kaynaklarda tek bir kuruşunuz eksik mi geldi? Bu soruların cevaplarını dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya ya da belirledikleri mecralarda milletimizin huzurunda tartışmaya davet ediyoruz. Başkanların, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine 'beceriksizliklerini' örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz. Bu şehirlerde milleti 'Ak belediyecilikle' buluşturmak için gece gündüz çalışacağız."

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Hızal, Menderes Belediyesine yönelik soruşturmanın hatırlatılması üzerine, "Burada asıl algıyı yapan CHP'li yöneticiler. CHP'li ilçe belediyelerinde ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Urla'da FETÖ ile iltisaklı ve yargı kararı ile ortaya konmuş bir belediye başkanı görevden alındı. Menemen'de yolsuzluktan dolayı görevden alınmış bir belediye başkanı var. Menderes'te rüşvet soruşturması sonucunda görevden alınma var. CHP'li yöneticilerin İzmir halkına 'Bu kişileri kimler aday gösterdi' hesabını vermesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kentte yaşanan koku sorununun Çiğli Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin çok üzerinde çalışmasının en büyük sebeplerden biri olduğunu dile getiren Hızal, Körfez'in can çekişmesinin temel nedeninin ise CHP'li belediye başkanları olduğunu ileri sürdü.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise bir gazetecinin, "İzmir'e en son ne zaman geldiniz? İzmir'i belediyecilik hizmeti açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "İzmir'e 20 yıl önce geldim, değişen bir şey yok." yanıtını verdi.

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama:

- "Başkanların, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine 'beceriksizliklerini' örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz. Bu şehirlerde milleti 'Ak belediyecilikle' buluşturmak için gece gündüz çalışacağız"

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

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