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CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

30.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

İZMİR (AA) - CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, partilerinin İzmir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği programa iştirak etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Torun, 30 Ağustos'un, işgal edilmiş bir ülkenin bağımsızlık destanı olduğunu belirtti.

Bu dönemde demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışanların, hakkı hukuku gözetmeyenlerin var olduğunu öne süren Torun, "Biz inadına başarmak zorundayız. Hep birlikte başaracağız, birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkenin sorunlarını çözecek olan hem sermaye hem insan birikimi var. Tek bir şeye ihtiyacımız var, kaynakları doğru yerde kullanmaya, doğru yönetilmeye. İnşallah onu da yapılacak ilk seçimde ortaya koyacağız." dedi.

Ali Öztunç ise iktidara geleceklerine inandıklarını ifade ederek, "Ondan sonra hep beraber, daha büyük coşkuyla, hem bayram hem de kurtuluş yıl dönümlerimizi kutlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl 30 Ağustos'a geldiğimizde ben iktidar partisinin milletvekili olarak, sizler de iktidar partisinin üyeleri olarak burada bulunacaksınız." diye konuştu.

- "Barışı miras bıraktı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla billboardlara astıkları, "Barışın İkinci Yüzyılı" yazılı afişlere gelen tepkilere değindi.

Kalıcı zaferlerin pusulasının daima barışı gösterdiğini dile getiren Soyer, şunları kaydetti:

"Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, daima barışmak için savaştı. Bunun tersini yapmanın ise cinayet olduğunu söyledi. Bu inanç ve kararlılıkla, milletimize yalnızca tarihin en büyük zaferini değil aynı zamanda yüz yıldır süren barışı miras bıraktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız büyük zaferin ardından sağlanan barışa sımsıkı sahip çıkacağız. Barış sözcüğünden rahatsız olanların iki yakası iki dünyada da elimizde olacak."

Etkinliğe CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP'li Torun ve Öztunç, İzmir'de partilerinin Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir CHP

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:53
Yatsı
21:14
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