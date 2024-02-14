Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

Süper model Cindy Crawford ve işadamı Rande Gerber'in kızı Kaia Gerber bir dergi için kamera karşısına geçti. Bikinisiyle pozlar veren ünlü modelin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.



DERGİ İÇİN POZ VERDİ

Sadece bikini altı giyen ünlü model ceketinin içine hiçbir şey giymeden sandalyede poz verdi.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Kaia Gerber takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü modele sosyal medyada; 'Yine çok cesursun', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Annesinin izinde' gibi yorumlar yapıldı.

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kaia Gerber yeni dizi Palm Royale'de Kristen Wiig ve Allison Janney ile birlikte rol aldı.