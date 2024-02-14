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  4. Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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90’lı yılların en iyi top modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın kızı ABD’li model Kaia Gerber, podyumların en çok aranan isimlerinden. Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Cindy Crawford bir derginin kapağı için pozlar verdi. İddialı pozlarıyla beğeni toplayan ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Süper model Cindy Crawford ve işadamı Rande Gerber'in kızı Kaia Gerber bir dergi için kamera karşısına geçti. Bikinisiyle pozlar veren ünlü modelin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

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DERGİ İÇİN POZ VERDİ

Sadece bikini altı giyen ünlü model ceketinin içine hiçbir şey giymeden sandalyede poz verdi.
İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Kaia Gerber takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü modele sosyal medyada; 'Yine çok cesursun', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Annesinin izinde' gibi yorumlar yapıldı.
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kaia Gerber yeni dizi Palm Royale'de Kristen Wiig ve Allison Janney ile birlikte rol aldı.
Ergenlik yıllarını model olarak çalışarak geçiren Kaia, podyumda geçirilen bir hayattan daha önemli şeyler olduğunu söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kaia Gerber Model
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