Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Biri gözlemci biri hakem... Tahkim Kurul onayladı, ömür boyu men cezası geldi

Süper Lig eski hakemi ve gözlemci O.E. ile hakem E.K. arasında cinsel ilişki skandalında karar açıklandı. Geçtiğimiz yıl kamuoyuna yansıyan ve futbol camiasında büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili TFF Tahkim Kurulu son kararını verdi. Söz konusu karar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî internet sitesinde de duyurularak kamuoyuyla paylaşıldı.
Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; bir dönem Süper Lig'deki derbi mücadelelerinde düdük çalan ve uzun yıllar boyunca FIFA kokartı taşıyan eski hakem ve gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderdiği savunmada duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etti.
FIFA kokartlı hakem olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda önemli karşılaşmalarda görev alan O.E., hakemlik kariyerinin ardından gözlemci olarak da uluslararası arenada yakın zamana kadar kritik görevlerde bulundu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kendisine verdiği ömür boyu hak mahrumiyeti cezasının ardından Tahkim Kurulu'na yazılı savunma sunan O.E., "MHK talimatlarında, hakemlerin birbirleriyle gönül ilişkisi yaşamalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında talimatlar gereği cezai bir yaptırım uygulanmamaktadır. Nitekim futbol hakem camiasında bu tür ilişkilerin evlilikle sonuçlandığı birçok olay da bilinen bir gerçektir. Benim bir hakemle gönül ilişkisi yaşamış olmamın, futbol camiasını küçük düşüren bir davranış olarak algılanmasını doğru bulmuyorum ve bu duruma inanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Bir dönem İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış olan ve 30 yılı aşkın süredir hakemlik ve gözlemcilik kariyerine sahip olan 61 yaşındaki O.E., kendisiyle ilgili ortaya çıkan görüntülerin rızası dışında paylaşıldığını belirtti.
O.E., "30 yıldan fazla süredir büyük bir onur ve şerefle sürdürdüğüm, tek bir kara lekenin bile olmadığı hakemlik ve gözlemcilik hayatım, iznim olmadan yapılan bu paylaşım yüzünden alt üst oldu. Ailem, sosyal çevrem ve hakem camiası nezdindeki itibarım tamamen yok oldu. Maddi zararlarımın ötesinde, uğradığım manevi zararın tarifi mümkün değil. Psikolojik olarak son derece zor bir süreçten geçiyorum ve tüm bu zararlarım nedeniyle yasal yollara başvurduğumu Federasyona bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.