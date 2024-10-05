Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Biri gözlemci biri hakem... Tahkim Kurul onayladı, ömür boyu men cezası geldi

O.E., "30 yıldan fazla süredir büyük bir onur ve şerefle sürdürdüğüm, tek bir kara lekenin bile olmadığı hakemlik ve gözlemcilik hayatım, iznim olmadan yapılan bu paylaşım yüzünden alt üst oldu. Ailem, sosyal çevrem ve hakem camiası nezdindeki itibarım tamamen yok oldu. Maddi zararlarımın ötesinde, uğradığım manevi zararın tarifi mümkün değil. Psikolojik olarak son derece zor bir süreçten geçiyorum ve tüm bu zararlarım nedeniyle yasal yollara başvurduğumu Federasyona bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.