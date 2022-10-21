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  4. Cinsellik belgeselinde yer alan Cara Delevingne sınırlarını zorlayan o sahneyi anlattı

Cinsellik belgeselinde yer alan Cara Delevingne sınırlarını zorlayan o sahneyi anlattı

21.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, yer aldığı cinsellik konulu belgesel serisi Planet Sex'te "rahat biri olduğunu düşünmesine rağmen kendi sınırlarının bile zorlandığını" söyledi.

Cara Delevingne, katıldığı bir panelde yer aldığı cinsellik konulu belgesel serisi Planet Sex serisi hakkında konuşan Delevingne şu ifadeleri kullandı:

SINIRLARINI ZORLAYAN O SAHNEYİ ANLATTI! "İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKAR..."

"Bir mastürbasyon seminerine gittim. Not alacağımız bir ders gibi olacak sandım. 'İç çamaşırını çıkar, bu da kayganlaştırıcı' dediler."
Delevingne, cinsellik konularında açık görüşlü biri olduğunu düşünmesine rağmen bu talep karşısında şoka girdiğini dile getirdi.
Kamera önünde mastürbasyon yapmayı reddeden Delevingne, "Hayır, kesinlikle yapamam" dediğini belirtti.
Öte yandan ünlü model, rahat hissettiği her çekimde yer aldığını söyledi.

Delevingne, Planet Sex'teki deneyimi hakkında şu ifadeleri kullandı:
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