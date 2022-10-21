Cinsellik belgeselinde yer alan Cara Delevingne sınırlarını zorlayan o sahneyi anlattı

Cara Delevingne, katıldığı bir panelde yer aldığı cinsellik konulu belgesel serisi Planet Sex serisi hakkında konuşan Delevingne şu ifadeleri kullandı:

"Bir mastürbasyon seminerine gittim. Not alacağımız bir ders gibi olacak sandım. 'İç çamaşırını çıkar, bu da kayganlaştırıcı' dediler."

