Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Shakhtar Donetsk'in başında başarılı bir sezon geçiren Arda Turan, 1-0 kazandıkları son maçın ardından duygusal anlar yaşadı. Maçın bitmesiyle Turan dizlerinin üzerine çökerken; gözyaşlarını da tutamadı.

Devrim Karadağ

Ukrayna Premier Ligi’nin 24. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Arena Lviv’de ligin iyi takımlarından Polessya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Arda Turan'ın Shakhtar Donets'i, aradığı golü 56. dakikada Valerii Bondar ile buldu. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Puanını 54 yapan ve 1 maç eksiği olan Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi LNZ ile puan farkını 3'e çıkardı.

ARDA TURAN'IN DUYGUSAL ANLARI

Maçın son düdüğünden sonra duygusal anlar yaşayan teknik direktör Arda Turan, diz çökerek secdeye gitti. Dua ettikten sonra rakip takımın hocasını tebrik eden Turan, gözyaşlarına hakim olamadı.

BİR İLKİ BAŞARDI

Arda Turan'ın Shakhtar'ı Polissya karşısında modern UPL tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Shakhtar Donetsk, bugüne kadar Polissya Zhytomyr’e karşı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Ayrıca rakibine hiç gol atılamamıştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 54’e yükselten Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. Polessya ise 46 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

