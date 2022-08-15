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  4. Cinsellik itirafı sosyal medyayı karıştırdı! “Kocamın yetişkin film bağımlılığı özgüvenimi yerle bir etti”

Cinsellik itirafı sosyal medyayı karıştırdı! “Kocamın yetişkin film bağımlılığı özgüvenimi yerle bir etti”

15.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Jolene Winn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, kocasının yetişkin filmlere olan bağımlılığının kendi evlilikleri üzerindeki etkilerinden söz etti. Eşinin bağımlılığının cinsellik konusunda özgüveninin düşmesine neden olduğunu dile getiren Winn, bu durumun kendi içinde bir sarmala dönüştüğünü itiraf etti.

Kuzey Kaliforniya’da yaşayan 34 yaşındaki Jolene Winn isimli bir kadın, yetişkin film bağımlısı bir kişiyle evlendikten sonra yaşadığı iç karışıklığından söz etti. Kendi deneyimlerinin diğer kadınlara ilham olmasını istediğini dile getiren Winn, kocasının bağımlılığını öğrenmeden 6 yıl önce onunla evlendiğini söyledi.

ŞİMDİ YAŞAM KOÇLUĞU YAPIYOR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda eşinin bağımlılığının kendisini güvensiz hale getirdiğini anlatan Winn, “Onun bağımlılığı benim fiziksel güvensizliklerimi yaratmadı ama onları yüzeye çıkardı. Bunu iyileştirmenin tek yolu kendim üzerinde çalışmaktı. Güvensizliklerimi ve korkularımı, bilinçli eğilimlerimi ve endişelerimi nasıl aşacağımı ve nasıl gerçekten daha özgüvenli olacağımı öğrendim.” dedi.
Kadınların erkeklere kıyaslandığında yetişkin filmler konusunda daha tepkili olduğundan söz eden Winn, “Bu bağımlılık cinsel hayatımızı etkiledi. Ancak muhtemelen çoğu insanın varsaydığı şekilde değil. Ben sürekli olarak onun izlediği sahneleri düşüp kendimi kıyaslıyordum. Zaman içinde bu durumu aşmayı başardım.” diye konuştu.
'The Porn Addict's Wife' podcast'ini yöneten Winn, “Bir yetişkin film bağımlısının karısı olmak son derece tecrit edici bir deneyimdir, çünkü bağımlının kendi taşıdığı utanç ve suçluluk nedeniyle yakın arkadaşlar veya aile üyeleri için bile genel olarak konuşulan bir şey değildir. Koçluk yapma arzum, orada sessizce mücadele eden binlerce kadın olduğunu bilmekten geliyor. Öğrendiklerimi kendi hayatımda ve kendi durumumda uygulamaya başladığımda, eskiden olduğum kadını bulmak ve öğrendiğim her şeyi ona öğretmek için büyük bir sorumluluk hissettim.” ifadelerini kullandı.
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porno Pornografik film oyuncusu
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