Cinsellik itirafı sosyal medyayı karıştırdı! “Kocamın yetişkin film bağımlılığı özgüvenimi yerle bir etti”

Kuzey Kaliforniya’da yaşayan 34 yaşındaki Jolene Winn isimli bir kadın, yetişkin film bağımlısı bir kişiyle evlendikten sonra yaşadığı iç karışıklığından söz etti. Kendi deneyimlerinin diğer kadınlara ilham olmasını istediğini dile getiren Winn, kocasının bağımlılığını öğrenmeden 6 yıl önce onunla evlendiğini söyledi.

ŞİMDİ YAŞAM KOÇLUĞU YAPIYOR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda eşinin bağımlılığının kendisini güvensiz hale getirdiğini anlatan Winn, “Onun bağımlılığı benim fiziksel güvensizliklerimi yaratmadı ama onları yüzeye çıkardı. Bunu iyileştirmenin tek yolu kendim üzerinde çalışmaktı. Güvensizliklerimi ve korkularımı, bilinçli eğilimlerimi ve endişelerimi nasıl aşacağımı ve nasıl gerçekten daha özgüvenli olacağımı öğrendim.” dedi.

Kadınların erkeklere kıyaslandığında yetişkin filmler konusunda daha tepkili olduğundan söz eden Winn, “Bu bağımlılık cinsel hayatımızı etkiledi. Ancak muhtemelen çoğu insanın varsaydığı şekilde değil. Ben sürekli olarak onun izlediği sahneleri düşüp kendimi kıyaslıyordum. Zaman içinde bu durumu aşmayı başardım.” diye konuştu.