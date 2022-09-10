"Çıplak izleyeceğim!" İtalyan spiker Diletta Leotta, Bayern Münih - Barcelona maçı öncesi ortalığı birbirine kattı!

Avrupa futbolunda transfer döneminin sona ermesinin ardından tüm takımlar ve taraftarlar, saha içine odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2022/23 sezonu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla birlikte başlamıştı.

ERKEN FİNAL GİBİ BİR MAÇ

Devler Ligi'nin C Grubu'nda 13 Eylül Salı günü adeta erken final gibi bir maç oynanacak. Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanya La Liga devi Barcelona'yı konuk edecek.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Allianz Arena'da TSİ 22.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde İtalyan spiker Diletta Leotta'dan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.

"ÇIPLAK İZLEYECEĞİM"

Ünlü spiker, Barcelona'nın Bayern Münih'i deplasmanda "üç farklı" mağlup etmesi halinde rövanş karşılaşmasını saha kenarında çıplak bir şekilde izleyeceğini ifade etti.

Leotta'nın bu iddiası sonrasında futbolseverler, sosyal medyada konuyu gündeme taşıdı.