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  4. Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

18.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Metin A'nın kullandığı 19 TL 508 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yoldan geçen jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Yunus Emre Y. ve Salih G. yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Çorum aydınlatma direği

Çorum Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:17
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:15
Yatsı
21:58
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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