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Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

07.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki konteyner eve çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Özcan Mete'nin kullandığı 16 AUY 422 plakalı mobilya yüklü kamyonet, Kırıkkale-Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında yol kenarındaki konteyner eve çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan Çetin Kise, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sırasında kimsenin bulunmadığı konteyner evde ise hasar oluştu.

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Çorum

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