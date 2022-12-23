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  4. Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti! Türkiye'ye geri dönüyor...

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti! Türkiye'ye geri dönüyor...

23.12.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan Ronaldo'nun takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olacağı konuşulan yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Ronaldo'nun Al Nassr kulübü yetkilileriyle görüştüğü ve her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu anlaşmanın ardından Fenerbahçe yönetimi büyük mutluluk yaşadı...

Ronaldo'nu Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olması Fenerbahçe'nin önünü açacak. Forvet transferi konusunda Aboubakar ile ilgilenen sarı-lacivertliler, Ronaldo'nun Al Nassr'a ''Evet'' demesinin ardından düğmeye bastı.

200 MİLYON EURO

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Arap ekibine imza atacağı yönünde haberler çıkan Ronaldo için, gazeteci Fabrizio Romano, Al Nassr'ın yıllık 200 milyon euro'yu bulan teklifi Ronaldo'nun kabul ettiğini duyurdu. Ronaldo'yu transfer etmek üzere olan Al Nassr, Aboubakar'ın gidişine izin verecek.

FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

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Aboubakar'ın yeniden üst düzey bir takımda oynama isteği, Ronaldo'nun da takıma katılmasıyla birleşince takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncuların başında gelen Aboubakar, sarı-lacivertli kulübe gelip yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istiyor.

RONALDO MANCHESTER UNITED'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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Cristiano Ronaldo Al Nassr FC aboubakar fenerbahçe manchester ronaldo 10

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