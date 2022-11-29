Cristiano Ronaldo'nun golü sonrası FIFA'ya gidiyorlar! Dünyayı ikiye bölen olay...

Portekiz-Uruguay maçında Cristiano Ronaldo'nun attığı gol, Bruno Fernandes'e yazılınca sosyal medyada Ronaldo hayranları isyan etti. Uruguay'ı 2-0 yenen Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi. Fakat Portekiz'de gündem gruptan çıkmaları değil, golün kime ait olduğu...

İLK ÖNCE RONALDO'YA YAZDILAR

Golü ilk önce Ronaldo'ya yazan FIFA, 10 dakika sonra yaptığı güncellemeyle Fernandes'e çevirdi. Bu golün önemi ise sonradan ortaya çıktı. Dünya Kupası'nda 18 maça çıkan Ronaldo 8 gole imza atarak Portekiz efsanesi Eusebio'nun 9 gollü rekoruna bir adım daha yaklaşmıştı. Atılan golle birlikte Uruguay maçında Ronaldo, Eusebio ile gol sayısını eşitlemişti. Fakat gol Ronaldo'dan alınınca yıldız oyuncunun gol sayısı 8'e düşmüş oldu.

"ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY PAS ATMIŞ OLMAM"

Fernandes maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Topa kimin dokunduğunun önemli olduğuna inanmıyorum. Cristiano'nun topa dokunduğunu ve ona asist yaptığımı sanıyordum ama önemli olan tek şey pas atmış olmam." dedi.

FIFA'YA GİDİLECEK İDDİASI

Bu tartışmalar devam ederken, El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a karşı attığı ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını göstermek için FIFA'ya bir kanıt sunacak.