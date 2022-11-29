Cristiano Ronaldo tutuklanabilir! İtalyan medyası bu iddialarla çalkanalnıyor

UEFA'DAN SORUŞTURMA

Bu iddiaların devam etmesi durumunda ise UEFA'nın olaya el atacağı öğrenildi. Transfer karlarının gerçekten manipüle edildiği ortaya çıkarsa, Juve'nin UEFA'ya sunduğu tüm FFP rakamlarının da yeniden kontrol edilmesi gerekecek. Gerekirse Juventus bir kez daha küme düşürülüp bu işte kimlerin parmağı varsa adli yönden cezalandırılacak.