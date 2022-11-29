Cristiano Ronaldo tutuklanabilir! İtalyan medyası bu iddialarla çalkanalnıyor

İtalyan devi Juventus'un yargıyla başı dertte. Ronaldo ayrıldığından beri sportif açıdan geriye düşen Torino ekibi, mali yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Dün gece ise başkan Andrea Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved ve yönetim kurulu istifa etti. Bu istifa kararlarının nedeni henüz açıklanmasa da İtalya basınında deprem etkisi yarattı.
Mali yolsuzluktan kaçmak için istifa ettiği yazılan Juventus yönetimi için birçok iddia ortaya atıldı. Yargının hedefinde ise başkan Andre Agnelli ile asbaşkan Pavel Nedved başta olmak üzere toplam 16 yönetici yer alıyor. Bunların yanında Cristiano Ronaldo da bulunuyor.
İtalyan savcılar, bu durumun detaylarını öğrenmek için Ronaldo'yu ülkeye çağırdı. Fakat Portekizli yıldız gitmeyi reddetti. Ronaldo'nun İtalya'ya olası gidişi problem olabilir. Bir dönem Maradona'nın başına gelen tutuklama olayı, Ronaldo'nun da başına gelebilir.
Bu iddiaların devam etmesi durumunda ise UEFA'nın olaya el atacağı öğrenildi. Transfer karlarının gerçekten manipüle edildiği ortaya çıkarsa, Juve'nin UEFA'ya sunduğu tüm FFP rakamlarının da yeniden kontrol edilmesi gerekecek. Gerekirse Juventus bir kez daha küme düşürülüp bu işte kimlerin parmağı varsa adli yönden cezalandırılacak.