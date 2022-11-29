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  4. Cristiano Ronaldo tutuklanabilir! İtalyan medyası bu iddialarla çalkanalnıyor

Cristiano Ronaldo tutuklanabilir! İtalyan medyası bu iddialarla çalkanalnıyor

29.11.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'ta başkan ve yönetimin peş peşe istifa etmesinin ardında farklı olayların olduğu iddia ediliyor. İtalyan savcılar, Juventus'u 202 milyon Euro zararı gizlemekle suçluyor. 2018 yılında Real Madrid'den ayrılarak 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise o dönem için ifade vermeyi reddetti.

İtalyan devi Juventus'un yargıyla başı dertte. Ronaldo ayrıldığından beri sportif açıdan geriye düşen Torino ekibi, mali yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Dün gece ise başkan Andrea Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved ve yönetim kurulu istifa etti. Bu istifa kararlarının nedeni henüz açıklanmasa da İtalya basınında deprem etkisi yarattı.

Dünya devinde deprem! Toplu istifa kararı Dünya devinde deprem! Toplu istifa kararı

İTALYA ÇALKALANIYOR

YARGININ HEDEFİNDE 16 İSİM VAR

YARGININ HEDEFİNDE 16 İSİM VAR

Mali yolsuzluktan kaçmak için istifa ettiği yazılan Juventus yönetimi için birçok iddia ortaya atıldı. Yargının hedefinde ise başkan Andre Agnelli ile asbaşkan Pavel Nedved başta olmak üzere toplam 16 yönetici yer alıyor. Bunların yanında Cristiano Ronaldo da bulunuyor.

RONALDO, İTALYA'YA GİDERSE TUTUKLANABİLİR

RONALDO, İTALYA'YA GİDERSE TUTUKLANABİLİR

İtalyan savcılar, bu durumun detaylarını öğrenmek için Ronaldo'yu ülkeye çağırdı. Fakat Portekizli yıldız gitmeyi reddetti. Ronaldo'nun İtalya'ya olası gidişi problem olabilir. Bir dönem Maradona'nın başına gelen tutuklama olayı, Ronaldo'nun da başına gelebilir.

UEFA'DAN SORUŞTURMA

UEFA'DAN SORUŞTURMA

Bu iddiaların devam etmesi durumunda ise UEFA'nın olaya el atacağı öğrenildi. Transfer karlarının gerçekten manipüle edildiği ortaya çıkarsa, Juve'nin UEFA'ya sunduğu tüm FFP rakamlarının da yeniden kontrol edilmesi gerekecek. Gerekirse Juventus bir kez daha küme düşürülüp bu işte kimlerin parmağı varsa adli yönden cezalandırılacak.

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Cristiano Ronaldo İtalya Juventus hapis

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