Çukurca'da 4. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kentin tanıtımına ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği Irak sınırındaki ilçe, bu yıl dördüncü kez festivale ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve bir madencilik firmasının desteğiyle düzenlenen organizasyona birçok ilden 150 fotoğraf tutkunu kayıt yaptırdı.

İlçenin farklı noktalarını gezen fotoğrafçılar, köylerdeki günlük yaşamı, tarihi mekanları, ekim yapılan alanlardaki çalışmaları en güzel halleriyle fotoğraf karelerine yansıtmaya başladı.

Yüzlerce doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katılması beklenen festivalin başlangıcı, Narlı köyünde düzenlenen doğa yürüyüşüyle yapıldı.

Kaymakam Hasan Kurt, etkinlik öncesi AA muhabirine, ilçeye gelen fotoğraf tutkunu ve doğasever sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen Çukurca Zap Özel Kupası Rafting Turnuvası için bölge illerinden takımların ilçeye geldiğini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"100'den fazla raftingci bu turnuvaya katılacak. Aynı zamanda Bisiklet Federasyonumuz tarafından düzenlenen bisiklet yarışması cumartesi günü yapılacak. Hakkari Valiliği önünden başlayıp Kaymakamlığımız önünde sona erecek. Şimdi de 6 kilometrelik bir parkurda misafirlerimizle doğa yürüyüşü yapacağız. Festivalimiz güzel başladı. Herkesi Çukurca'ya bekliyoruz."

Bitlis'ten gelen Fazilet Ecemiş Yılmaz da bölgenin doğasını çok beğendiklerini dile getirerek, "Halk çok yardımsever. Daha ilk günden çok memnun kaldık. Buranın doğası çok güzel. Gezdikten sonra anladık ki çekilecek çok şey var. Güzel bir atmosfer." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran da katıldı.