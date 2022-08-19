Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek, "Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular." dedi.

Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, afetleri engellemenin beşeri olarak kendi ellerinde olmadığını ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almanın kendi ellerinde, sorumluluklarında olduğunu ifade etti.

Bunun için hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarına işaret eden Erdoğan, amaçlarının, ülkenin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamak olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri adeta yeni baştan inşa ederken, hiçbir vatandaşı da mağdur etmediklerinin altını çizen Erdoğan, yapı denetim sistemini, teknolojik imkanları da kullanarak, geliştirerek, yapı inşasında eski, kötü alışkanlıkların önünü tamamen kestiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular." dedi.

Özellikle sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak bir modeli uygulamaya geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibarıyla tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır. Depremin, sel baskınlarının, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu asla unutmadan, insan aklının ve teknolojinin el verdiği her tedbiri alarak, Rabb'imize teslim olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefeti eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet, ya Antalya'da yangın oldu, Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık, biz. İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Orada bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran kim oldu? Yine biz olduk. Niye? Yani büyükşehir belediyesi CHP'de diye biz bakıp seyredemezdik. Muğla'da büyükşehir belediyesi CHP'de diye biz seyredemezdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'de diye biz seyredemezdik. Öyleyse elleri, kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Kardeşlerim, bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir, hepsini de siler süpürür. Bunun için biz milletimize ne söz vermişsek onu harfiyen yerine getiriyoruz. Yapılamayacak hiçbir sözün yükünün altına da girmiyoruz."

- "Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik"

Her zaman "Ne aldanan olacağız, ne aldatan." dediğini, ilkelerinin bu olduğunu aktaran Erdoğan, "Elbette her konuda bu ilkeyi hayata geçerli kılacağız. Ama depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye kesinlikle tavizsiz bir şekilde bağlıyız. Sizlerden, bu tür hassas meselelerde bizim projelerimiz gibi aklın ve bilimin ışığında yapılan işler dışında esip gürleyenlere itibar etmemenizi istiyorum. Bay Kemal'in akşam söylediği başka, sabah söylediği başka. İnanmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşadıkları acıları ve önlerindeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alıp, İstanbul'u kentsel dönüşüm projelerinin merkezi ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe gibi eskiden beri süregelen sorunlar sebebiyle adeta kangrene dönüşmüş bir yerde bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz. Güngören, Tozkoparan, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Çamlıca Camimizin eteklerindeki Kirazlıtepe'de 5 bin konutluk bir dönüşüm gerçekleşiyor. Kartal'da, Şerifali'de, Beyoğlu'nda, Kağıthane'de, Okmeydanı'nda, Eyüpsultan'da, Beykoz'da, Silivri'de, Çatalca'da, Fatih'te, Pendik'te velhasıl İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında dönüşüm projelerini tamamlamak için on binlerce işçimiz, mühendisimiz arı gibi çalışıyor."

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğu gibi yine dünyanın en gözde şehri haline getirene kadar durmayacaklarını, hep daha çok çalışarak hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Buna var mıyız?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı.

- "Proje, 4 katı geçmeyen, yatay mimariye sahip ve depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor"

Erdoğan, "23 Haziran'ı, bir defa 14 Haziran'ı şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım." diyen Erdoğan, "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" sorularını yönelttiği ana kademe, kadın kolları ve gençlerden de "Evet" cevabını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'deki dönüşüm projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İşte bu büyük dönüşüm projelerinden en çok nasiplenen ilçelerimizin başında neresi geliyor? Esenler geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Esenler Belediyemizin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm projesini burada yükseltiyoruz. Temelini Ekim 2020'de attığımız bu proje, yeşille bütünleşmiş, geleneksel mahalle anlayışına uygun şekilde 4 katı geçmeyen, yatay mimariye sahip ve elbette depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor. Esenler şimdi daha bir başka güzel oluyor. Unutmayın daha bir başka güzel. Proje alanının yüzde 68'i yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrılmıştır. Öyle ki bu projeyle Esenler'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekare artıyor. Esenler'de inşa edilen 2+1 ve 3+1 evler 80 ile 125 metrekare arasındaki büyüklükleri, her daireye ait kapalı otoparkı ve diğer özellikleriyle çevre ilçelerin de çehresini değiştirecek daha büyük bir dönüşümün tetikleyicisi olmuştur. 'Bu projenin içinde yok yok.' desek yeridir. Projede, çocuklarımızın en yüksek standartlarda eğitim almalarını sağlayacak 1924 derslikli 63 okul var."

(Sürecek)