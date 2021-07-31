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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

31.07.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, Kalemler Mahallesi'ni ziyaret ederek yangından etkilenen vatandaşlara tek tek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Buradaki vatandaşlardan yangın sırasında yaşadıklarını dinleyen Erdoğan, yangında zarar gören konutların yenileneceğini ifade etti.

Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen 4,5 yaşındaki Rukiye adlı kız çocuğu ile de bir süre ilgilendi.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da
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