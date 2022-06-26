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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi:

26.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum" - "Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kiriçci, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı.

Görüşmede ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son aşamasına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ölüm, yaralanma, herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Fakat 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Tabii buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Özellikle değerli Tarım ve Orman Bakanım ve İçişleri Bakanımızın buradaki koordinasyonuyla ve işçilerimizin çalışmasıyla söndürdüğümüz bu sürecin sona ermesi beni, ailemi ve bütün milletimi inanıyorum ki çok çok mutlu etmiştir. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."

- "Allah sizlerden razı olsun"

Bakan Kirişci de yangının tespit edilmesinden sonra 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahalede bulunulduğunu ve gerekli çalışmanın hemen yapıldığını dile getirdi.

İlerleyen saatler içerisinde hava, kara ve insan gücünün de arttığına işaret eden Kirişci, yangında dün ve bugün soğutma çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışmalara katılan tüm ekiplere şükranlarını sunan Kirişçi, "Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor ve çaba içerisinde bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi:

- "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum" - "Sizlere şahsım ve milletim adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris yangınında görev yapan ekiplere seslendi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris yangınında görev yapan ekiplere seslendi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris yangınında görev yapan ekiplere seslendi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris yangınında görev yapan ekiplere seslendi:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te

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yangın Marmaris

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