AK Parti Genel Merkezinde buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı

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