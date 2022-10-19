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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

19.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Katılım finans sisteminin büyümesinin, sadece katılım finans kurumları için değil, finansal kaynakların etkin kullanımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Katılım finans sisteminin büyümesinin, sadece katılım finans kurumları için değil, finansal kaynakların etkin kullanımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar şubesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Ziraat Katılım'ın iş birliğinde organize edilen "Reel Sektör Perspektifinden Türkiye'nin Katılım Finans Stratejisi" toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD üyelerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin katılım finans stratejisi ve ekosisteminin reel sektöre sunacağı öngörülen fırsatlar ile sektör temsilcilerinin katılım finans alanındaki beklentileri istişare edildi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, 2 hafta önce Katılım Finans Strateji Belgesi'ni açıkladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının talimatlarıyla başladıkları çalışmayı tamamladıklarını kaydeden Aşan, "Katılım finansın Türkiye'de, Türkiye'nin de bu alanda bölgede çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu alan iyi kurgulanarak, bütün paydaşlarla ortaklaşa geliştirmek üzere çaba harcanırsa, katılım finansın çok kısa sürede büyüyeceği kanaatindeyiz. Özellikle katılım finansın büyümesinin de Türkiye için çok hayati önemde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aşan, şöyle devam etti:

"Katılım finans sisteminin büyümesinin, sadece katılım finans kurumları için değil, finansal kaynakların etkin kullanımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Riskin paylaşıldığı bir finansal ortamın herkesi, yani üretim tarafını, tasarruf tarafını ve aracılık eden kurumları da büyüteceği, bunların hepsini memnun edeceği kanaatindeyim. O yüzden katılım finansın gelişmesine çok önem veriyoruz. Tabii bu alana, siz değerli reel sektör mensuplarının desteği de oldukça önemli. Yani hem tasarruf tarafından hem de kaynak kullanımı tarafından ilk adresinizi katılım finans kurumları yaparsanız bundan da çok memnuniyet duyarız. Bu kurumlar da eminim size olumlu cevap vermek için ellerinden geleni yapacaklardır."

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Ziraat Katılım'ın 29 Mayıs 2015'te kurulduğunu anımsattı.

O günden bugüne 7 yıldır hızlı bir büyüme performansıyla sektörde ikinci sıraya yükseldiklerini belirten Özdemir, "Sektörde birçok ilklere, güzelliklere imza attık. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek de bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

- "Katılım finans sisteminin büyümesinin, sadece katılım finans kurumları için değil, finansal kaynakların etkin kullanımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir

MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek

MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek

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Anahtar Kelimeler:
göksel aşan ziraat katılım

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