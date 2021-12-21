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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

21.12.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Kırşehir'de ziyarete açıldı.

Cacabey Meydanı'na konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken, bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan tıra tüm vatandaşları davet ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin milli, tarihi, kültürel, turistik ve bilimsel zenginlikleri ile ülkemizin vizyon projeleri hakkında son teknoloji kullanılarak görsel tekniklerle sunumlar yapılıyor. Burada Fatih Sondaj Gemisi, İnsansız Hava Araçları gibi görseller var. Yüksek teknolojiyle donatılan Mobil İletişim Tırı'nı inceleyen tüm vatandaşlarımızın, ülkemizin bilim ve teknolojide geldiği noktayla gurur duyacaklarını düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi Mobil İletişim Tırı'nı görmeye davet ediyorum. Mobil İletişim Tırımız Cacabey Meydanı'nda bugünden itibaren 24 Aralık akşamına kadar vatandaşlarımızın ziyaretine açık bulunacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kırşehir'de

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