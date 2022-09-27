Demi Rose cinsel yönelimine dair konuştu! İtirafı ise olay oldu

Herkes onu kıvrımlı hatları ve müstehcen pozlarıyla tanıyor. Sık sık tatilinden pozları ve kıvrımlı hatlarını açık açık paylaşan Demi Rose hayranlarından gelen sorulara yanıt verdi. Rose cinselliği ve sorunlu çocukluğu hakkında açıkça konuştu.

'SEKS SEMBOLÜ' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cinsel yönelimi hakkında gelen bir soruya yanıt veren Rose açıklamasında "'Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" dedi.

Demi Rose partnerinde dürüstlük, açık fikirlilik, hırs ve düşünceli bir ruh aradığını da söyledi.

Demi 2020'de ağlayarak çektiği bir videoda çocukken istismara uğradığını açıklamıştı. Ünlü model ve fenomenden bu konuda da itiraf geldi.

İSTİSMAR İTİRAFI Rose bunun 'ebeveyn istismarı' olduğunu açıkladı. Fenomen konuşmasında "Büyürken okulda zorbalığa uğramak, ebeveyn istismarına uğramak ve daha sonra 17 yaşında kalp krizi geçiren, felce neden olan anneme tam zamanlı bakıcı olmak çok zordu" dedi.