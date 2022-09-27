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Demi Rose cinsel yönelimine dair konuştu! İtirafı ise olay oldu

27.09.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı çıplak pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken model Demi Rose hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Cinsel yönelimine dair soruyu da açık açık yanıtlayan kıvrımlı model bir itirafıyla ise olay oldu.

Herkes onu kıvrımlı hatları ve müstehcen pozlarıyla tanıyor. Sık sık tatilinden pozları ve kıvrımlı hatlarını açık açık paylaşan Demi Rose hayranlarından gelen sorulara yanıt verdi.

Rose cinselliği ve sorunlu çocukluğu hakkında açıkça konuştu.

'SEKS SEMBOLÜ' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cinsel yönelimi hakkında gelen bir soruya yanıt veren Rose açıklamasında "'Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" dedi.
Demi Rose partnerinde dürüstlük, açık fikirlilik, hırs ve düşünceli bir ruh aradığını da söyledi.
Demi 2020'de ağlayarak çektiği bir videoda çocukken istismara uğradığını açıklamıştı. Ünlü model ve fenomenden bu konuda da itiraf geldi.

İSTİSMAR İTİRAFI

İSTİSMAR İTİRAFI
Rose bunun 'ebeveyn istismarı' olduğunu açıkladı. Fenomen konuşmasında "Büyürken okulda zorbalığa uğramak, ebeveyn istismarına uğramak ve daha sonra 17 yaşında kalp krizi geçiren, felce neden olan anneme tam zamanlı bakıcı olmak çok zordu" dedi.
Demi Instagram konuşmalarında müstehcen bluzuyla çekilmiş bir görüntüsünü de paylaşırken bir seks sembolü olarak burada olduğunu söyledi.
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