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  4. Demi Rose İtalya sokaklarında salındı! Bir de elbisesinin arkasını görün

Demi Rose İtalya sokaklarında salındı! Bir de elbisesinin arkasını görün

08.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 26 yaşındaki model, transparan elbisesiyle İtalya sokaklarında dolaştı.

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRANSPARAN ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

26 yaşındaki model Demi Rose, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
Son olarak İtalya'nın Capri adasına tatile giden ünlü model, burada çekilen fotoğraflarını paylaştı. Göğüslerini ortaya çıkaran fuşya rengi transparan elbise yine Rose'un elbisesinin arkasını görünler küçük bir şaşkınlık yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Demi Rose
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