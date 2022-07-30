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Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

30.07.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet lojistik merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle merkezden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale ediyor.

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın

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