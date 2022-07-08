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Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

08.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lastiği çıkan ve bir apartmanın zemin katında bulunan bakkal dükkanının duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Beytullah Yılmaz idaresindeki 10 PD 289 plakalı otomobil Zümrüt Mahallesi'ndeki Vatan Bulvarı'nda seyir halindeyken sağ arka tekerleği henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil biraz ileride, bir apartmanın zemin katında bulunan bakkalın duvarına çarparak durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Yılmaz ile yanındakiler Ebru Yılmaz, Ceren Yılmaz, Raziye Gül Üleş ve Aysun Bozkurt sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bakkal işleten Hasan Avcık, gazetecilere, kazadan 2 dakika önce dışarıdaki dolaplara içecek yerleştirdiğini ve şans eseri kurtulduğunu söyledi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin bakkal duvarına çarpması, ardından araç içindekilerin inmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

- Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada 5 kişi yaralandı

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

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trafik kazası lastik

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