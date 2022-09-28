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Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

28.09.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Akkonak Mahallesi 403 Sokak'taki iki katlı evden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın,​​​​​​​ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiye

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