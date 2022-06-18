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Denizli'deki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

18.06.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

DENİZLİ (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada 32 takımdan 240 sporcu yer aldı.

Organizasyonda minikler, yıldızlar ve master kategorilerinde sporcular, 9 ve 12 kilometrelik güzergahta zamana karşı yarıştı.

Birer dakika arayla yarışa başlayan sporcular, Pamukkale yolu kavşağından başlayarak Küçükdere, Yeniköy güzergahlarında pedal çevirdi.

Dereceye giren sporculara Kocaçukur mevkisindeki göl kenarında düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Yarışlar sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Denizli'de düzenlenen organizasyonu sorunsuz tamamladıklarını söyledi.

Yarışların güzel geçtiğini anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Kalabalık bir ekiptik. Yarışmacılar, inanılmaz mücadele etti, hem zamana karşı hem yol yarışını bitiriyoruz. Denizli'ye yakışır bir Türkiye Şampiyonası'nı geride bıraktık. Burada şampiyon olan gençler, olimpiyatlarla ilgili gelecek vadeden sporculardı. Önümüzde uluslararası yarışmalar ve olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası var. Bu yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Denizli'deki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Denizli'deki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

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