Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın başrolünde olduğu Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Tarih öncesi canavarı durdurmaya çalışan bilim insanlarını zor anlar bekliyor.

Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi?

Derinlerdeki Dehşet filminin çekimleri 10 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde bitti.

8 Ağustos 2018'de çıkan Derinlerdeki Dehşet (MEG) Jon Turteltaub tarafından yönetildi.

Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber imzalı bilim kurgu aksiyon filminin başrolünde Jason Statham yer alıyor.

Film 113 dakika sürüyor. Söz konusu filmin bütçesi 130–178 milyon, hasılatı ise 530.2 milyon dolar.