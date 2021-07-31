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Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

31.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak olan Derinlerdeki Dehşet filminin başrolünde ünlü yıldız Jason Statham yer alıyor. Yayın tarihi 8 Ağustos 2018 olan Derinlerdeki Dehşet, Jon Turteltaub tarafından yönetilen bilim kurgu, aksiyon filmidir. İşte ayrıntılar...

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın başrolünde olduğu Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Tarih öncesi canavarı durdurmaya çalışan bilim insanlarını zor anlar bekliyor.

Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi?

Derinlerdeki Dehşet filminin çekimleri 10 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde bitti.
8 Ağustos 2018'de çıkan Derinlerdeki Dehşet (MEG) Jon Turteltaub tarafından yönetildi.
Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber imzalı bilim kurgu aksiyon filminin başrolünde Jason Statham yer alıyor.
Film 113 dakika sürüyor. Söz konusu filmin bütçesi 130–178 milyon, hasılatı ise 530.2 milyon dolar.

Derinlerdeki Dehşet konusu

Derinlerdeki Dehşet konusu
Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun uzun zaman önce tükendiği düşünülen büyük bir yaratığın saldırısına uğrar.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D
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