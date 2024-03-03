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  4. Dilan Çiçek Deniz estetikleriyle gündemdeydi! "Dolgularını mı eritti yine güzelleşmiş" denilince bakın ne dedi

Dilan Çiçek Deniz estetikleriyle gündemdeydi! "Dolgularını mı eritti yine güzelleşmiş" denilince bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 12:01
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Dilan Çiçek Deniz "badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırınca sosyal medyada değişimiyle gündeme gelmişti. Deniz çene dolgusundan vazgeçti ve gelen yoruma yanıt vererek bu durumu itiraf etti.

Dilan Çiçek Deniz son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. 2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Deniz, "badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırmıştı.

"Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi" diyen güzel isim bir takipçisinin paylaşımına yanıt vermeden duramadı.

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Bir takipçisi Dilan Çiçek Deniz için "Dolgularını mı eritti yine güzelleşmiş" yazınca oyuncu "Erittim valla normale döndüm" itirafında bulundu.

Chef GPT

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz sosyal medya Miss Turkey
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