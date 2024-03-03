Dilan Çiçek Deniz estetikleriyle gündemdeydi! "Dolgularını mı eritti yine güzelleşmiş" denilince bakın ne dedi

Dilan Çiçek Deniz son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. 2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Deniz, "badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırmıştı.

"Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi" diyen güzel isim bir takipçisinin paylaşımına yanıt vermeden duramadı.

Bir takipçisi Dilan Çiçek Deniz için "Dolgularını mı eritti yine güzelleşmiş" yazınca oyuncu "Erittim valla normale döndüm" itirafında bulundu.

