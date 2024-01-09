Dilan Polat 11 gündür Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesindeydi! Tekrar cezaevine götürüldü

Kara para aklama suçlamasıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Dilan Polat kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Kanal D'nin haberine göre; Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi.
Savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Polat'ın avukatlarından Sevinç Horoz, 'Kısa bir süredir hastanede' açıklamasını yaptı.
Tedavisi akşam saatlerinde bitirilen fenomen apar topar cezaevine gönderildi. Polat cumaya kadar hastanede kalacaktı ama doktoru tedavisini bitirdi ve akşam saatlerinde Dilan Polat'ı cezaevine gönderdi.