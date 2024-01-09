Dilan Polat 11 gündür Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesindeydi! Tekrar cezaevine götürüldü

Kanal D'nin haberine göre; Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi.