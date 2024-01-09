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  4. Dilan Polat 11 gündür Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesindeydi! Tekrar cezaevine götürüldü

Dilan Polat 11 gündür Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesindeydi! Tekrar cezaevine götürüldü

09.01.2024 20:31 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir detay dün ortaya çıkmıştı. Polat, ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla 5 Kasım 2023'te tutuklu yargılanmıştı. Tutukluluğu devam eden fenomen Polat, 11 gündür Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi görüyordu. Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kara para aklama suçlamasıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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DİLAN POLAT TEKRAR CEZAEVİNDE!

Dilan Polat kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURADA KALIYORDU!

BURADA KALIYORDU!

Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Kanal D'nin haberine göre; Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi.

Savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Polat'ın avukatlarından Sevinç Horoz, 'Kısa bir süredir hastanede' açıklamasını yaptı.

APAR TOPAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

APAR TOPAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Tedavisi akşam saatlerinde bitirilen fenomen apar topar cezaevine gönderildi. Polat cumaya kadar hastanede kalacaktı ama doktoru tedavisini bitirdi ve akşam saatlerinde Dilan Polat'ı cezaevine gönderdi.

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