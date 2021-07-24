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Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

24.07.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık: - "Ziyaretçilerimizin milli parkımızdan maksimum faydalanmaları için giriş çıkış saatlerinde aktif olarak değişiklikler yaparak, esnek bir ziyaretçi yönetimi gerçekleştirdik"

FERDİ UZUN - Aydın'ın koyları ve doğasıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi gezdi.

Denizi ve doğasıyla "Mavi ile yeşilin birleştiği yer." olarak bilinen Dilek Yarımadası, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık milli park, doğa ve deniz turizmine imkan sağlıyor.

Ziyaretçilerden bazıları İçmeler, Aydınlık, Karasu ve Kavaklı koylarında denizin keyfini çıkarırken, bazıları da yürüyüş parkurlarında spor yapıyor.

Endemik bitki türleri ve nesli tükenmekte olan hayvanların da bulunduğu milli park, foto safari yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Geçen yıldan itibaren Kovid-19 salgını gölgesinde ziyaretçilerini ağırlayan Dilek Yarımadası, normalleşme sürecinin ardından hareketli günler yaşıyor.

- 4 günde 22 bin araç giriş yaptı

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine, özellikle Kurban Bayramı sürecini çok yoğun geçirdiklerini anlattı.

Ziyaretçileri salgın tedbirlerine uyarak içeri aldıklarını belirten Aşık, şunları kaydetti:

"Tüm milli park alanlarımıza 4 günlük bayram boyunca 22 bin araç ve 110 bin ziyaretçi giriş yapmıştır. Bu süreçte olumsuz bir olay yaşanmamıştır. Ziyaretçilerimizin milli parkımızdan maksimum faydalanmaları için giriş çıkış saatlerinde aktif olarak değişiklikler yaparak, esnek bir ziyaretçi yönetimi gerçekleştirdik. Tüm milli park personelinin izinleri durdurularak, mesai mefhumu dikkate alınmadan ziyaretçilerimize hizmet verdik."

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

- Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık: - "Ziyaretçilerimizin milli parkımızdan maksimum faydalanmaları için giriş çıkış saatlerinde aktif olarak değişiklikler yaparak, esnek bir ziyaretçi yönetimi gerçekleştirdik"

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
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Merkez
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