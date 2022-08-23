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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

23.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, görüşmede, Filistin'le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Erbaş, Türk milletinin Kudüs'e olan sevgisinden bahsederek, "Kudüs deyince bizim kalbimiz farklı çarpıyor. Yüreğimizdeki Kudüs sevgisi, Mescid-i Aksa aşkı her zaman katlanarak artıyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili Türkiye'de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarını (STK) davet ettiklerini hatırlatan Erbaş, şu bilgileri verdi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda çalışan 52 dernek, vakıf ve STK'lerle çok önemli bir tecrübe paylaşımı gerçekleştirdik. Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı'nın başkanlığında bir de komisyon kurduk. Bu komisyon şu anda Kudüs'le ilgili çalışmaları yürütüyor."

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ise görüşmeden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı da hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

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