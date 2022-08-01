Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Her koşulda evlat nöbetinde olduklarını kaydeden Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 37 evladımız geldi. Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Yavrum başımın tacısın. Gel, bu hasretlik bitsin. Anne ve babanın kucağına gel." ifadelerini kullandı.

"Yaz, kış, hastalık ve çamur demeden HDP binası önünde oturuyoruz. Dört gözle evladımı bekliyorum. Oğlumu elimden alıp, dağda, taşta, mağaralara mahkum ettiler. Oğlumu özledim. Eve gidemiyorum. Odasını açamıyorum. Ayakkabısı ve elbiseleri duruyor. Evladımı HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim."

- Anne Necibe Çifçi: - "Evladımı HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim"

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