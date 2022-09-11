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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

11.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Fatma Bingöl: - "Evladım daha 14 yaşındaydı. 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlum için buradayım" - Baba Nurettin Ödümlü: - "Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum evine dön"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1105'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bingöl, şunları söyledi:

"Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Evlatları kandırıp dağa götürdüler. Evladım daha 14 yaşındaydı. Oğlum ekmek için ağlıyordu. Dağa gidecek iradesi yoktu. 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum, oğlum için buradayım."

Bingöl, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade etti.

Ödümlü, "HDP il binasının önünden kalkmayacağız. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum artık evine dön." dedi.

- Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

GAP turu kapsamında Bursa'dan Diyarbakır'a gelen aralarında turizm firması yetkililerinin de bulunduğu 42 kişi Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

- Anne Fatma Bingöl: - "Evladım daha 14 yaşındaydı. 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlum için buradayım" - Baba Nurettin Ödümlü: - "Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum evine dön"

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

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oturma eylemi Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:21
İkindi
15:54
Akşam
18:42
Yatsı
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Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazar

Yaşar Eczanesi
Sur
Nujin Eczanesi
Yenisehir
Ninova Park Eczanesi
Baglar
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