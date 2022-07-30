DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde, çocuklar ise süs havuzlarında zaman geçiriyor.
Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, Diyarbakır'da da 40 dereceyi aşan sıcak havayla etkisini gösteriyor.
Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışan kent sakinleri, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih etti.
Bazı çocuklar ise merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.
Kentin tarihi mekanları, meydanları ve caddeleri sıcak hava nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.
Diyarbakır'da 2-4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor
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