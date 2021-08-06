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Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

06.08.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Eylül ayında düzenlenmesi planlanan "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlandı.

Vali Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen "Karpuz Hasadı Tarla Günü" etkinliğinde, yetiştirilen karpuzları inceledi.

Bıçakla kestiği bir karpuzu tadan ve gazetecilere de ikram eden Karaloğlu'nun hasat ettiği diğer karpuzun ise tartılması sonucu 45 kilo 200 gram olduğu anlaşıldı.

Hasat edilen karpuzlardan iri olanlar, "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında yapılacak yarışma için soğuk hava deposunda muhafaza edilecek.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli topraklara sahip Türkiye'de her ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünün bulunduğunu, karpuz denilince ilk akla gelen kentin de Diyarbakır olduğunu ifade etti.

Diyarbakır karpuzunun iriliği ve tadıyla hem damağa hem de göze hitap ettiğini anlatan Karaloğlu, 2008'de coğrafi işaretle tescillendiğini anımsattı.

Karpuz üretimini geliştirmek için yapılan çalışmalara değinen Karaloğlu, etkinliklerle de bu ürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve diğer ilgililer katıldı.

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı
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