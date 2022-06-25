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Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

25.06.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

DİYARBAKIR (AA) - THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ tarafından yürütülen "Geleceğin Pilotları" projesi kapsamındaki sanat terapisine katılan yetim ve dezavantajlı çocuklarca hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi ve Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Bebek Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 5 günlük Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların hazırladığı resim ve sanatsal objeler, İçkale Müzesi Saint George Kilisesi'nde beğeniye sunuldu.

Proje destekçisi Mehmet Esra Cansız Vakfı ve Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, açılışta yaptığı konuşmada, THY Opet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Zahid Uzunlar'ın fikri yürütücülüğünü yaptığı "Geleceğin Pilotları" projesi kapsamında 23 Nisan'da yapılan etkinliğin devamı olarak çocukları sanatla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

"Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi" ile sanat terapisine katılan çocukların duygu ve düşüncelerini dile getirme şansı bulduğunu aktaran Cansız, "Konuştuğum annelerimizin, 'biz karanlıktan aydınlığa çıktık' demesi yapmak istediğimiz şeyin ne kadar can alıcı ve yerinde olduğunu göstermiş oldu." dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Cansız, teknik ekibin yanı sıra 15 sanat eğitmeni ve psikoloğun projede yer alarak çocuklara katkı sunduğunu söyledi.

Cansız ile Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, ressam Pelin Yazar ve çocukların açılış kurdelesini kesmesinin ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

Diyarbakır'da Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi'ne katılan çocukların eserleri sergilendi

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