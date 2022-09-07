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Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

07.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu Projesi kapsamında Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleştirildi.

Dağkapı Meydanı'ndan, Fatihpaşa Camisi'nde kadar yapılan yürüyüşe TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, eğitmenler ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Yürüyüşün ardından Fatihpaşa Camisi'nde namaz kılındı.

Eminoğlu, AA muhabirine, Türkiye genelinde düzenledikleri Yaz Okulu Projesi kapsamında 120 bin öğrencinin, Diyarbakır'da 5 bin öğrencinin eğitimlere katıldığını söyledi.

Kurslarda emeği geçenlere teşekkür eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Fatihpaşa Camisi'nin sembolik olarak bizim için bir anlamı var. Özellikle Sur olaylarında da PKK'lılar tarafından hedef gösterilmişti, yakılmıştı, yıkılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buralar tekrar ihya edildi. Biz de özellikle bunları unutmamaları adına gençlerimizi buraya getirdik. Buraları görsünler. Geçmişlerini, tarihi iyi bilsinler."

Amaçlarının çocukların milli manevi değerlerine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller olarak yetişmesi olduğunu aktaran Eminoğlu, bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Yaz Okulları Projesini çok güzel bir şekilde tamamladıklarını dile getiren Eminoğlu, önümüzdeki yıl daha ciddi katılımlarla yaz okullarına devam edeceklerini aktardı.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Nisa Kantak ise Yaz Okullu Projesi kapsamında birçok güzel etkinliğe katıldıklarını, ilk defa Fatihpaşa Camisi'nde namaz kıldıklarını söyledi.

Öğrenci Muhammed Taha da bu tür etkinliklerin devam etmesini diledi.

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi

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