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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

26.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 178 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-25 Eylül'de kentte 248 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 159 kilo 80 gram skunk, 10 kilo 998 gram esrar, 7 kilo 33 gram kubar esrar, 38,95 gram plaka esrar, 150,36 gram metamfetamin, 16,48 gram kokain, 101,30 gram eroin, 87 kök Hint keneviri, 205 sentetik ecza ve 4 bin 326 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

303 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

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Diyarbakır uyuşturucu operasyon

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