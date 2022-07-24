YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

24.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Adana'da, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazıları da şemsiye ve şapkayla güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.

- Mersin

Mersin'de de hava sıcaklığının 33, nem oranının da yüzde 61'e ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde vatandaşlar ve turistler, denize girerek serinledi.

Kayacı Vadisi'ne gelenler de sıcaktan korunmak için Limonlu Deresi'nde yüzdü, gölge alanlarda piknik yaptı.

Kızkalesi'nde denize giren vatandaşlardan Adem Keskin, AA muhabirine, denizde serinlemek için Karaman'dan ilçeye geldiklerini söyledi.

- Hatay

Hatay'da hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması nedeniyle cadde ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar park ve mesire alanlarındaki ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

- Osmaniye

Osmaniye'de 39 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, serinlemek için merkezdeki Karaçay Şelalesi ile Düziçi ilçesindeki Yeşil Şelale'de yoğunluk oluşturdu.

Aileler, güneşin etkisinden korunmak için şelalelerin yakınındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunalttı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay Mersin Osmaniye

Adana Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:30
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:00
Yatsı
21:31

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Pazar

Enes Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.