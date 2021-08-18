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Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

18.08.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Ağrı, Ardahan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün birlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Makas, aşure dağıtımında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayında hüzün günlerinin yaşandığını aktardı.

Aşurelerin aynı zamanda birlik ve beraberliği sembolü olduğunu belirten Makas, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğimizin yoğrulması gerekliliğini zerreden kürreye hissettiğimiz günlerdeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şu aşuredeki karışım gibi toplumumuzu bir ve beraber yol yürütsün. Biz ezelden beri bir ve beraber yürüyoruz malumunuz Muharrem ayı hüzün ayımız efendimizin torunu Ehlibeyt hazreti Hüseyin efendimizin şehadeti ve onunla beraber 72 ehlibeytin şehadetini bu vesile ile anıyoruz. Erzincan, Anadolu toprağının bir özeti gibi bir ve beraber yürümenin hemhal olmanın etle tırnak olmanın birbirini sevmenin iman gereği olduğunu kanıtlandığı bir kentimiz ilimizden bu birlik ve beraberliğin devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum ve örnek olduğunu da zaten tüm dünyaya Buradan hep beraber deklare etmiş oluyoruz."

Konuşmaların ardından alanda bulunan 2 bin kişiye hazırlanan aşureler ikram edildi.

- Ağrı

Ağrı'da da hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay tarafından 1300 kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara aşure ikram etti.

Vatandaşlar kendilerine aşure ikram eden Varol ve Sayan'a teşekkür etti.

- Ardahan

Ardahan'da da muharrem ayı dolayısıyla Milli Egemenlik Parkında valilik tarafından aşure dağıtımı yapıldı.

Programda vatandaşa aşure veren Vali Hüseyin Öner, vatandaşın Muharrem ayını tebrik etti.

Muharrem ayının önemine değinen Öner, "İçinde bulunduğumuz ilahi bereket ve feyzin bollaştığı ay olan Muharrem ayı milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı
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