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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın kısa taytla pozu sosyal medyayı salladı! Akla eski hali geldi: Nereden nereye?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 07:37
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Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan evlendikten sonra sosyeteye girdi ve oyunculuğu da bıraktı. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan tayt tulumuyla ayna karşısına geçince gündem oldu.

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.

Bir dönem 'Koçum Benim' ve 'Aşk Oyunu' dizisinde de rol alan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile evlenen oyuncu sosyeteye girdi, hayatı değişti.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir oyunculuk da yapmıyor.

AA

Doktorlar'ın Ela'sı lüks yaşantısı, pahalı tavsiyeleri ve zaman zaman da değişimiyle adından söz ettiriyor. Evinde spor salonunu aratmayan bir odası bulunan Yasemin Özilhan sık sık spor yaptığı anları da paylaşıyor.

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Yasemin Özilhan son olarak da kısa tayt tulumuyla ayna karşısına geçerek fit görünümünü sergiledi. Ünlü isme beğeni yağarken bir kısım ise Yasemin Özilhan'ın eski haline göndermede bulundu.

Değişimiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan'a "Nereden nereye?" ,"Ela'nın değişimi", "Vay be kadın estetikle ne oldu", "Evinde spor salonu var bir zahmet fit olsun" yorumları geldi.

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Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
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