Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın kısa taytla pozu sosyal medyayı salladı! Akla eski hali geldi: Nereden nereye?

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.

Bir dönem 'Koçum Benim' ve 'Aşk Oyunu' dizisinde de rol alan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile evlenen oyuncu sosyeteye girdi, hayatı değişti.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir oyunculuk da yapmıyor.

Doktorlar'ın Ela'sı lüks yaşantısı, pahalı tavsiyeleri ve zaman zaman da değişimiyle adından söz ettiriyor. Evinde spor salonunu aratmayan bir odası bulunan Yasemin Özilhan sık sık spor yaptığı anları da paylaşıyor.

Yasemin Özilhan son olarak da kısa tayt tulumuyla ayna karşısına geçerek fit görünümünü sergiledi. Ünlü isme beğeni yağarken bir kısım ise Yasemin Özilhan'ın eski haline göndermede bulundu.

Değişimiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan'a "Nereden nereye?" ,"Ela'nın değişimi", "Vay be kadın estetikle ne oldu", "Evinde spor salonu var bir zahmet fit olsun" yorumları geldi.