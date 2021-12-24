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Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

24.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte Büyükşehir Belediyesince kurulan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılda yaklaşık 3 bin kedi ve köpeğin bakım ve tedavileri yapılıyor - Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki bu merkezde hayvanlar için yerden ısıtmalı barınaklar bulunuyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, dondurucu soğukların yaşandığı kentte sokak hayvanlarına "sıcak yuva" oluyor.

Palandöken ilçesindeki 13 dönüm arazide yaklaşık 15 yıldır hizmet veren merkezdeki görevliler, kent merkezi ya da ilçelerden gelen ihbarları değerlendirerek ya da yaptıkları kontrollerle sahipsiz hayvanları topluyor.

Merkeze getirilen hayvanlar daha sonra görevlilerce sağlık kontrolünden geçiriliyor ve yarası olduğu için acil müdahale gerekenlere tıbbi müdahalede bulunuluyor.

Toplum sağlığı için öncelikle sahipsiz hayvanların toplandığı merkezde, hastalığı olan hayvanlar tedavi ediliyor, kuduz ile parazit aşıları uygulanıyor.

Yaklaşık 15-20 gün merkezde rehabilite edilip tedavileri yapılan hayvanlar, kontrolsüz üreminin önüne geçilmesi için kısırlaştırılıyor.

Bakım ve tedavileri sonrası bazıları alındıkları yerlere bırakılan hayvanların bazıları sahiplendiriliyor, bakıma muhtaç olanlar da merkezde tutuluyor.

- 7'si veteriner hekim 27 personelle hizmet veriliyor

Özellikle kışın tamamen karla kaplanan ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte sahipsiz hayvanlara yıl boyunca sıcak yuva olan merkezde 7 veteriner hekim, 20 personel ve 3 araç ile hizmet veriliyor.

300 hayvan kapasitesine sahip merkezde yılda aralıklarla ortalama 3 bin kedi ve köpek misafir ediliyor.

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra soğuktan korunmaları için de önlemler alınıyor.

Bu çerçevede bazı hayvanlar yerden ısıtma sistemi bulunan barınaklarda barındırılıyor.

Merkezde çalışan görevliler kışın hayvanların aç kalmaması için sahada da yemleme çalışması gerçekleştiriyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

- Kentte Büyükşehir Belediyesince kurulan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılda yaklaşık 3 bin kedi ve köpeğin bakım ve tedavileri yapılıyor - Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki bu merkezde hayvanlar i

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

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