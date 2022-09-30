Dünya efsaneleri arasına girecek! Fatih Terim'e büyük onur!

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasında yer alacak. 2003'ten bu yana dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek ve deneyimli çalıştırıcı efasaneler arasına adını yazdıracak.

FATİH TERİM'E BÜYÜK ONUR

MONACO'DA TERİM RÜZGARI ESECEK Her sene Monaco'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine bastığı ve futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon teknik direktör Fatih Terim de boy gösterecek.

RESMİ DAVET GELDİ Terim'e resmi davetin birkaç gün önce gönderildiği öğrenildi. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monaco'da gerçekleştirilecek.

AYAK İZİNİ BIRAKACAK Fatih Terim, daha önceki efsaneler gibi ayak izini bıraktıktan sonra kısa bir de konuşma yapacak.

TÖRENDEN BİR YIL SONRA... Aralarında futbol dünyasının tanıdığı çok önemli isimlerin olduğu jüri tarafından belirlenen isimler, ödül töreninden bir yıl sonra yine Monaco'ya giderek, ayak izlerinin konumlandırıldığı bulvarı geziyor.