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Dünya efsaneleri arasına girecek! Fatih Terim'e büyük onur!

30.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunda kazandığı başarılarla efsaneleşmiş olan teknik direktör Fatih Terim, bu kez dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olan GoldenFoot'ta boy gösterecek. Efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine bastığı ve futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon teknik direktör Fatih Terim de yer alacak.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasında yer alacak. 2003'ten bu yana dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek ve deneyimli çalıştırıcı efasaneler arasına adını yazdıracak.

FATİH TERİM'E BÜYÜK ONUR

MONACO'DA TERİM RÜZGARI ESECEK

MONACO'DA TERİM RÜZGARI ESECEK
Her sene Monaco'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine bastığı ve futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon teknik direktör Fatih Terim de boy gösterecek.

RESMİ DAVET GELDİ

RESMİ DAVET GELDİ
Terim'e resmi davetin birkaç gün önce gönderildiği öğrenildi. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monaco'da gerçekleştirilecek.

AYAK İZİNİ BIRAKACAK

AYAK İZİNİ BIRAKACAK
Fatih Terim, daha önceki efsaneler gibi ayak izini bıraktıktan sonra kısa bir de konuşma yapacak.

TÖRENDEN BİR YIL SONRA...

TÖRENDEN BİR YIL SONRA...
Aralarında futbol dünyasının tanıdığı çok önemli isimlerin olduğu jüri tarafından belirlenen isimler, ödül töreninden bir yıl sonra yine Monaco'ya giderek, ayak izlerinin konumlandırıldığı bulvarı geziyor.

PELE, MARADONA, ZIDANE...

PELE, MARADONA, ZIDANE...
Bugüne dek bu prestijli ödülü alanlar arasında Franz Beckenbauer,Di Stefano, George Best, Eric Cantona, Dassaev Puskas, Marcelo Lippi, Pele, Zidane ve Maradona gibi dünya futbolunun marka isimleri yer alıyor.
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Fatih Terim a milli takım galatasaray a milli futbol takımı sezon
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