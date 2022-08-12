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Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

12.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'ndaki fil "Gabi"nin özel gün menüsünde, çok sevdiği marul, salatalık, karpuz, çilek, hurma, yonca, keçi boynuzu ve saman yer aldı - Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler: - "Gabi, dünyanın ilk tüp bebek filidir. Dünyada tek olan fil"

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'na yaklaşık 10 yıldır yaşam süren fil "Gabi", "Dünya Fil Günü" dolayısıyla özel menüyle ödüllendirildi.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı, içerisinde 350 türden 7 bin 500 hayvanı barındırıyor.

Bu hayvanlar içerisinde yer alan ve nesli tükenmekte olan 2 de fil bulunuyor. "Gabi" ve "Pili" isimli filler, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Kurum yetkilileri, 12 Ağustos Dünya Fil Günü dolayısıyla fillerin çok sevdiği meyve ve sebzelerden oluşan menü hazırladı. Kafeslerinden çıkarılmadan önce içerisinde marul, salatalık, karpuz, çilek, hurma, yonca, keçi boynuzu ve samandan oluşan kokteyli hazırlayan bakıcılar, daha sonra kafeslerinden çıkardığı fillerle yemleri buluşturdu.

Sıcak hava nedeniyle hortumla serinletilen filler, özel kokteyli afiyetle yedi.

- Dünyanın ilk tüp bebeği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın büyüklük açısından Türkiye'de en büyük, Avrupa'da 3. ve dünyada 4. sırada yer aldığını söyledi.

Yaşam Parkı'nda 350 türden 7 bin 500 hayvanı misafir ettiklerini ifade eden Özsöyler, "Burada iki filimiz var. Fillerin isimleri 'Gabi ve Pili'dir. Gabi, dünyanın ilk tüp bebek filidir. Dünyada tek olan fil, 10 yıl önce Türkiye'ye getirdik. Filleri, yıllardan beri doğal yaşam parkında misafir ediyoruz." dedi.

12 Ağustos'un "Dünya Fil Günü" olduğunu anımsatan Özsöyler, nesli tükenme tehlikesinde bulunan fillerin sayısını artırmak için de çaba harcadıklarını anlattı.

"Dünya Fil Günü" olması dolayısıyla yaşam parkında bulunan iki file özel menüler hazırladıklarını dile getiren Özsöyler, "Marul, salatalık, karpuz, çilek, hurma, yonca, keçi boynuzu ve saman gibi kendilerinin en çok sevdiği yiyecekleri özenle hazırladık. Bugün kendilerini kutladık. 12 Ağustos Dünya Fil Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'ndaki fil "Gabi"nin özel gün menüsünde, çok sevdiği marul, salatalık, karpuz, çilek, hurma, yonca, keçi boynuzu ve saman yer aldı - Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Ö

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

Dünya Fil Günü'nde "Gabi"ye özel menü

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hayvanat bahçesi gabi menü

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

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Öğle
12:41
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